Partidul Liberal al premierului canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri marturia Comisarului pentru etica in Camera Comunelor, la o saptamana dupa publicarea raportului sau in care seful executivului de la Ottawa este acuzat ca a incalcat lega privind conflictele de interese, informeaza AFP.



O comisie parlamentara pentru informatie si etica s-a intrunit miercuri intr-o reuniune de urgenta la cererea opozitiei conservatoare, care voia sa-l audieze pe Comisarului pentru etica, inalt functionar independent care tine de Parlament.



In raportul sau incriminator publicat saptamana…