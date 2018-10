Autocamion cu roțile-n sus între Arad și Timișoara Potrivit informațiilor transmise de un cititor aflat la fața locului, la limita județelor Arad-Timiș, intre Orțișoara și Vinga, un autocamion cu numere sarbești s-a rasturnat in afara parții carosabile. Autocamionul a rupt parapetul dintre cele doua sensuri de mers și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Incidentul rutier a avut loc aproximativ la km 27+500 m, iar circulația se desfașoara in condiții normale nefiind, conform datelor primite de la fața locului. Șoferii care au trecut in dimineața zilei de sambata, 20 octombrie, prin aceea zona au confirmat ca ceața era foarte deasa, vizibilitatea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut, vineri dimineața, pe strada Coriolan Baran din Timișoara. Mai mulți muncitori care efectueaza lucrari in zona au agațat din greșeala și au rupt astfel un stalp din beton. Pompierii militari au fost trimiși imediat dupa aceea in zona pentru a securiza perimetrul…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe un drum național intre doua localitați... The post Accident rutier deosebit de grav, soldat cu trei victime. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier a avut loc, ieri seara, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Sibiu, dupa ce șoferul unui autovehicul a pierdut controlul direcției de deplasare, din cauza exploziei unui pneu, ajungand pe marginea drumului cu mașina distrusa. ”In jurul orei 19,00, pe Autostrada A1, km. 261+700, calea…

- Un accident a avut loc, marți seara, pe Autostrada Sebeș-Sibiu, dupa ce șoferul unui autovehicul a pierdut controlul direcției de deplasare, din cauza exploziei unui pneu, ajungand pe marginea drumului cu mașina distrusa. ”In jurul orei 19,00, pe A1, km. 261+700, calea 2, zona loc. Cristian, din cauza…

- Timisenii care vor sa lucreze peste hotare au la dispozitie informatii pretioase cu privire la riscurile la care se pot expune, daca nu se informeaza temeinic. Campania “Informare acasa! Siguranța in lume!”, derulata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, a ajuns, astazi, la Timisoara. Ministerul…

- Un grav accident s-a produs duminica dimineața, pe DN7, pe raza localitații... The post Accident rutier la 140 kilometri de Timișoara. O mașina inmatriculata in Marea Britanie s-a rasturnat in afara șoselei appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar a murit, iar altul a fost ranit, in urma unui accident petrecut marti seara pe DN 28, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, un tanar de 19 ani, din localitatea Drinceni,…