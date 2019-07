Auto cuprins de flacari in judetul Constanta Un autoturism a luat foc, in aceasta dimineata, pe DN2A, in judetul Constanta.Apelantul, care a sunat la telefonul de urgenta 112, in jurul orei 05.00, a indicat ca loc al evenimentului, zona cuprinsa intre localitatile Galbiori si Dorobantu.ISU Dobrogea Constanta atrimis la fata locului o autospeciala pentru stins incendii cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru acordarea primului ajutor medical de specialitate in caz de nevoie. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

