Austria: Trei schiori au decedat într-o avalanşă Trei schiori germani si-au pierdut viata sambata intr-o avalansa in vestul Austriei, iar un al patrulea este dat disparut, a precizat duminica politia locala, potrivit AFP. Trupurile celor trei barbati in varsta de 56, 36 si respectiv 32 de ani au fost descoperite in timpul serii de sambata in masivul din landul Vorarlberg. Acestia plecasera intr-o excursie de o zi. Un barbat de 28 de ani este dat disparut. Riscul de avalansa este de nivelul 3 (pe o scara cu cinci trepte) in aceasta zona, in timp ce in alte regiuni muntoase din Austria a ajuns la 4 sau 5, dupa caderile exceptionale de zapada din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

