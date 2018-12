Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa se arata ca in momentul cand au fost lansate cele doua grenade, sediul ambasadei era inchis si nicio persoana nu a fost ranita in acest incident, potrivit presei americane. “US and Mexican officials are investigating.” Autoritatile mexicane si cele americane…

- Autoritațile din Iran au transmis marți ca vanzarile de petrol sunt in continuare "la nivelul la care este nevoie", in pofida presiunii exercitate de sancțiunile impuse de Statele Unite, relateaza Reuters.

- Elvetia se afla in discutii cu Statele Unite ale Americii si cu Iran despre lansarea unui canal de plati in scop umanitar, prin care sa fie asigurate fluxuri de alimente si medicamente spre Republica Islamica, in contextul sanctiunilor economice reimpuse de Washington, a comunicat luni guvernul de…

- O alianța numita "Cinci ochi”, formata din Noua Zeelanda, Australia, Marea Britanie, Statele Unite și Canada iși concentreaza eforturile pentru protecția informațiilor sensibile din domeniul...

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New…

- Cele mai bune țari in care poți trai și lucra sunt in acest an Singapore, Noua Zeelanda, Germania, Canada și Bahrain, arata un studiu realizat de banca de investiții HSBC, care puncteaza țarile in funcție de dezvoltarea economica, experiențele pe care le ofera și viața de familie, scrie Mediafax.Topul…

- Autoritatile australiene au majorat joi la 15 ani pedepsa maxima cu inchisoarea la care poate fi condamnata o persoana gasita vinovat de manipularea produselor alimentare, dupa ce descoperirea unor ace de cusut in capsuni si alte fructe a declansat o panica care a cuprins intreaga tara, transmite Reuters.…

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…