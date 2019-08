Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au anuntat, ieri, arestarea preventiva a trei craioveni acuzati de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. Cei trei au fost retinuti pe data de 1 august, iar ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat ca ei sa ramana in continuare in…

- La data de 01.08.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor S.H. si M.A.F., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata.In cauza…

- Politia din Sydney a avut parte de una dintre cele mai usoare capturi de droguri, dupa ce o duba care transporta metamfetamina in valoare de 140 de milioane de dolari americani a intrat in doua masini de patrulare, parcate in fata unei sectii de politie,

- Capitanul si secundul petrolierului iranian Grace 1, imobilizat in urma cu o saptamana in Gibraltar, au fost arestati joi de politia acestui teritoriu britanic, care-i suspecteaza de incalcarea sanctiunilor impuse Siriei, a anuntat politia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste arestari intervin…

- Politia din Copenhaga a anuntat miercuri arestarea a 31 de persoane suspectate ca fac parte dintr-o retea internationala de trafic de droguri si de arme originare din Albania, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aceasta retea "este suspectata in special ca a introdus si distribuit in Danemarca…

- Sotii Gabriel si Ramona Sacarin, care au adoptat-o pe Sorina, fetita in varsta de 8 ani aflata la familia Saramat, din Baia de Arama, au prezentat, prin intermediul avocatului Liviu Belulescu, versiunea lor in legatura cu cele intamplate.

- Echipe de politisti din cadrul IPJ Mehedinti, impreuna cu familia de „americani”, au descins, vineri dimineata, la casa familiei Șaramat di Baia de Arama, pentru a o lua pe Sorina, fetita de 8 ani, adoptata, printr o hotarare cel putin discutabila a CA Craiova. Povestea a luat o turnura dramatica. Detaliile…

- Unul dintre cele mai mari laboratoare de cocaina clandestine din Olanda a fost descoperit joi intr-un hangar in timpul taierii unui copac care fusese doborat de furtuna, a anuntat politia locala, relateaza AFP,potrivit agerpres.ro.''Joi dimineata, un imens laborator de productie de cocaina…