Stiri pe aceeasi tema

- ''Serviciul Salvamont face apel la schiorii care practica schiul offpiste sa evite coborarile pe vaile din masiv (Valea Lamba, Valea Vanga s.a m.d.) deoarece exista riscul producerii de avalanse. Totodata, aceasta recomandare se aplica si iubitorilor de drumetii pentru potecile care fac legatura…

- In Masivul Postavarul este pericol de producere a avalanselor, avand in vedere ninsoarea abundenta cazuta incepand din noaptea de joi spre vineri, timp de peste 12 ore, asezata in strat consistent peste zapada inghetata. ''Serviciul Salvamont face apel la schiorii care practica…

- Avand in vedere ninsoarea abundenta din ultimele 16 ore, așezate in strat consistent peste zapada inghețata, Serviciul Salvamont face un apel la schiorii care practica schiul off-piste sa evite coborarile pe vaile din masiv (Valea Lamba, Valea Vanga ș.a.m.d.) deoarece exista riscul producerii de avalanșe.…

- Patru turisti din Suedia si Finlanda sunt in continuare disparuti joi, la o zi dupa ce au fost surprinsi cel mai probabil de o avalansa in zona arctica a Norvegiei, au anuntat reprezentanti ai Politiei locale, citati de Reuters. Avalansa s-a produs miercuri in regiunea Troms din nordul…

- Salvamontiștii din Poiana Brasov avertizeaza turistii ca exista risc de avalansa in Masivul Postavarul, dupa ce sambata seara s-a produs o avalansa de mici dimensiuni, la intrare in canionul Vaii Lamba, la altitudinea de 1400 metri, anunta si site-ul avalanseincarpati.ro . Stratul de zapada care a…

- Salvamontistii atrag atentia ca riscul de producere a avalanselor este ridicat in muntii Bucovinei. Ei le recomanda turistilor sa obtina informatii cu privire la starea traseului pe care il aleg, inainte sa se porneasca la drum.

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca, din cauza carosabilului ud, a precipitatiilor sub forma de lapovita si a temperaturilor scazute, este posibil sa se formeze polei. Sunt vizate, in principal, A1 si A2, drumurile din judetele Arad, Arges, Botosani si Ilfov, dar si municipiul Bucuresti.Potrivit…

- Avalanșa produsa duminica dupa-amiaza, in Bucegi, pe Valea Morarului, a luat doua vieți. Salvamontiștii au gasit, luni, și trupul celei de-a doua victime, ingropat la jumatate de metru sub zapada.