Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare de calatorie in Grecia a fost emisa de Ministerul Afacerilor Externe pentru cetațenii romani aflați acolo. Se așteapta ploi torentiale, furtuni si vant in rafale, a comunicat serviciul meteorologic din Grecia, iar alerta este valabila pentru aproape toata țara. MAE recomanda turiștilor…

- MAE a emis alerta de calatorie pentru insula greceasca Rodos: pericol de incendii. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca exista in continuare un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4, pe o scara de la 1 la 5), pe fondul temperaturilor ridicate și a intensificarii vantului, pentru urmatoarele…

- Romanii care calatoresc in Grecia in acest weekend risca sa fie surprinși de incendii de padure. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare, in urma datelor comunicate de Secretariatul General de Protectie Civila. Exista un risc mare ca in anumite zone din Grecia sa se declanșeze incendii, din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis doua atentionari de calatorie pentru Grecia si Franta. Potrivit acestora, in mai multe zone din Grecia este risc ridicat de incendii de padure, iar in Franta va fi canicula pana la sfarsitul lunii iunie. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa mearga in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru marti, 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in Peninsula…