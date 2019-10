Stiri pe aceeasi tema

- Tamara Buciuceanu a ținut, in schimb, foarte mult la nepotul ei, actorul Mihai Constantin, cel care a interpretat rolul lui Ionica in filmul "Liceenii", Cel mai probabil, averea marii actrite ii va revini acestuia. Actorul este fiul sorei Tamarei Buciucieanu, Iulia Buciuceanu, una dintre cele mai…

- Tamara Buciuceanu a murit la varsta de 90 de ani! Actrița a decedat, marți (15 octombrie), la Spitalul Elias din Capitala. Fusese internata din cauza... The post Cine este unicul nepot al Tamarei Buciuceanu. Actrița nu a avut copii! Lui ii va reveni toata averea appeared first on Renasterea banateana…

- Vestea morții Tamarei Buciuceanu a prins-o pe actrița Tania Popa chiar inaintea avanpremierei spectacolului „Figuranta”, la Teatrul Național din București. Tamara Buciuceanu Botez s-a stins la Spitalul Elias „Am fost tot timpul mandra, ca știam ca e basarabeanca, iar ea, fiind o mare actrița, o imensa…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala, dupa ce fusese internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii octombrie, iar in ultimele zile, starea sa de sanatate se agravase.Premierul Romaniei, Viorica Dancila, s-a declarat intristata de aflarea veștii.…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala! Actrița a fost internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii octombrie, iar in ultimele zile, starea sa de sanatate se agravase.Reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. Citește…

- Fostul președinte Ion Iliescu ramane internat in continuare cel mai probabil pana la sfarșitul saptamanii, susține Romania TV. Potrivit reprezentanților instituției, starea de sanatate a lui Ion Iliescu evolueaza favorabil insa iși va continua tratamentul dat de specialiști. Ion Iliescu a…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe romane de teatru, film și televiziune din generația de aur, Tamara Buciuceanu-Botez, care este nascuta (10 august 1929) in orașul Tighina, a fost internata la Spitalul Elias din București. Iata ce spun medicii.

- Cunoscuta actrița Tamara Buciuceanu-Botez a fost transportata astazi la Spitalul Elias din Capitala, cu ambulanța. Potrivit informațiilor obținute de Antena 3, Tamara Buciuceanu-Botez...