- Essebsi, 'victima unei puternice stari de rau a fost transferat la spitalul militar din Tunis', a notat Presedintia pe pagina sa de Facebook, in conditiile in care doua atentate sinucigase au avut loc joi in capitala tunisiana, ucigand un politist si ranind cel putin opt persoane, potrivit autoritatilor.…

- Doi atentatori sinucigasi s-au aruncat in aer joi in atacuri separate care au vizat fortele de ordine in capitala Tunisiei, provocand moartea unui politist si ranirea mai multor persoane, potrivit Daily Mail. Primul atac a vizat o patrula a poliției de pe strada Charles de Gaulle din centrul Tunisului.…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a difuzat luni prima inregistrare video cu liderul sau, Abu Bakr al-Baghdadi, dupa cea din 2014 publicata la cateva zile dupa declararea autointitulatului lsquo;califat rsquo; in Irak si Siria, transmit dpa, Reuters si AFP.

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Potrivit unor relatari anterioare, 321 de persoane au fost ucise în explozii. Purtatorul de cuvânt al poliției, Ruwan Gunasekara, a declarat miercuri dimineața ca înca 18 suspecți au fost arestați în timpul noptii, numarul total al…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat, miercuri, ca au procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, informeaza Reuters. Totodata, autoritațile au transmis ca potrivit unui nou bilanț, numarul mortilor a ajuns…

- Gruparea jihadista Statul islamic (SI) a revendicat marti atacurile sinucigase in biserici si hoteluri de lux - soldate cu 321 de morti 500 de raniti - de Paste, in Sri Lanka, unele dintre cele mai sangeroase atentate de la 11 septembrie 2001, relateaza AFP.”Autorii atacurilor care au vizat…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat, marți dimineața, ca bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, scrie The Guardian. Numarul persoanelor arestate in legatura cu atentatele de duminica a crescut la 40, o parte fiind insa eliberați dupa ce s-a constatat ca nu au fost implicați,…

- DUBLU atentat terorist de ultima ora. Sunt morti si raniti. Din pacate, printre victime sunt si multi copii Doua explozii produse, sambata, la Jalalabad, oras din estul Afganistanului, s-au soldat cu trei morti si 19 raniti, informeaza Reuters. Printre persoanele ranite se afla doi copii si opt reprezentanti…