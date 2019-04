ATENTAT terorist de ultimă oră! Sunt cel puţin cinci morţi şi zeci de răniţi ATENTAT terorist de ultima ora! Sunt cel putin cinci morti si zeci de raniti Cel putin cinci persoane au murit si 32 au fost ranite grav intr-un dublu atac sinucigas care a avut loc in orasul nigerian Maiduguri. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat. Agentia Mara International Tour va propune un nou circuit: Portugalia- plecare cu avionul din Budapesta „Initial, s-au confirmat trei decese si s-a anuntat ca 33 de persoane au fost ranite. Bilantul mortilor a crescut la cinci”, a declarat un localnic, Musa Mohammed, pentru SaharaReporters. Potrivit AFP, doua femei… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

