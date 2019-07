Stiri pe aceeasi tema

- Vești ingrijoratoare din Irak! In urma cu puțin timp, in Erbil, unul dintre marile orașe ale țarii, a avut loc un atentat terorist asupra diplomaților Turciei, aflați in aceeași cladire cu Consulatul Romaniei! Ministerul Afecerilor Externe, in alerta maxima!

- Cel putin noua persoane, inclusiv civili, au fost ucise si alte 12 ranite joi intr-un atentat sinucigas care a vizat un vehicul al politiei afgane in orasul Jalalabad (est), potrivit AGERPRES.Potrivit declaratiilor lui Atahullah Khogyani, purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar,…

- Cel putin 14 civili, inclusiv sapte copii, au fost ucisi in raiduri aeriene care au avut loc in provinciile afgane Helmand (sud) si Kunar (est), a indicat Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA)...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Giurgiu, accidentul s-a produs pe A1, la kilometru 23, pe sensul de mers catre Pitesti. Un microbuz s-a ciocnit cu o duba, iar in urma impactului o femeie de 43 de ani a murit. Alte sase persoane au fost ranite, respectiv o femeie…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite joi seara intr-un atentat sinucigas comis la o ora de varf intr-o piata din estul capitalei irakiene, au facut cunoscut surse din cadrul...

- Cel putin 58 de persoane si-au pierdut viata luni, in Niger, in urma exploziei unui camion-cisterna in apropierea unei statii de combustibil din capitala Niamey, a anuntat ministrul de interne Mohamed Bazoum, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.''Aceasta explozie, survenita luni in jurul orei…

- Un tanar cu un rucsac in spate, despre care se crede ca ar fi detonat bombele in biserica din Sri Lanka, chiar in timpul slujbei de Paștele catolic, a fost surprins pe camerele de supraveghere.

- Atentat groaznic in Sri Lanka. Oficialii din Poliție declara ca au fost explozii puternice la trei biserici și trei hoteluri din țara in Duminica Paștelui Catolic. Un șir de explozii au lovit duminica...