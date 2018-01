Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata înca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebeluși au fost retrase din 83 de țari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situația a fost depistata înca din luna decembrie a anului trecut, de catre Direcția Generala pentru Sanatate din Franța. Produsele…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Douazeci de atentate au fost dejucate in Franta in 2017, a anuntat ministrul francez de Interne Gerard Collomb intr-un interviu, scrie AFP conform News.ro . ”Douazeci de atentate au fost dejucate in Franta in 2017. Trebuie, asadar, sa fim vigilenti peste tot. Nu exista teritoriu, astazi, in care sa…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Un barbat din SUA a fost inculpat pentru ca ar fi amenintat sa-l asasineze pe presedintele american Donald Trump in timpul vizitei efectuate de acesta in statul Utah pe data de 4 decembrie, informeaza site-ul de stiri Politico.com.

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Dupa ce au cucerit Dacia, romanii, in arta lor plastica, ajunsa la apogeu, i-au reprezentat pe daci in postura de zei. Este o ciudațenie a Antichitații care nu s-a mai repetat niciodata, nicaieri in lume. Aceasta este concluzia lucrarii de doctorat a lui Leonard Velcescu, susținuta la Sorbona. Leonard…

- Autoritatile germane au arestat, miercuri, un individ care planuia sa comita un atac terorist asupra patinoarului din orasul Karlsruhe, iar potrivit Politiei individul are legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza Deutsche Welle.

- Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este banuit ca ar fi fost membru al gruparii jihadiste Stat Islamic. El ar fi planificat de cateva luni un atac cu vehicul asupra patinoarului din orasul german Karlsruhe. Anchetatorii au precizat ca Dasbar a a incercat, incepand cu luna septembrie,…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi primit vineri dimineata de Emmanuel Macron, la doua saptamani dupa premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti presedintele Frantei, potrivit AFP. Franta are "vointa de a discuta cu cele doua parti, "israeliana si…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Informatiile primite pana in acest moment, prin Punctul National de Contact al Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje din Romania (PNC SFAAF RO), arata ca distributia produselor contaminate s-a facut catre state terte din Asia si Africa, potrivit ANSVSA. "PNC SRAAF RO nu a primit…

- Cantarețul de origine franceza Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței” a incetat din viața pe 6 decembrie, la varsta de 74 de ani, in urma unei lupte cu cancerul. Moartea lui șocanta a indurarat intreaga Franța, corpul starului fiind invins de cancerul pulmonar. Brigitte Macron, alaturi de soția…

- Un tânar de 25 de ani a fost arestat la Graz, fiind suspectat ca planuia sa comita un atac terorist în zona târgului de Craciun din orasul austriac, scrie Reuters. Suspectul a fost retinut pe data de 1 decembrie, într-un adapost de urgenta, dupa ce mai multe persoane…

- ISIS lanseaza noi amenințari inainte de Craciun. Gruparea terorista a distribuit un mesaj de propaganda din care reiese ca Londra va fi lovita de un atac terorist in preajma sarbatorilor de iarna. Ultimul poster distribuit in mediul online de un grup pro-ISIS infațișeaza un jihadist care poarta o vesta…

- Filosoful Mihai Sora spune ca i-a fost "raportat" contul de Facebook si rememoreaza perioada comunismului, in care a fost urmarit si turnat la Securitate, i-a fost ascultat telefonul si citita corespondenta. "28 noiembrie 2017: Cer negru deasupra Romaniei", isi incheie Sora mesajul.…

- Poliția australiana a anunțat marți arestarea unui simpatizant al gruparii jihadiste Statul Islamic, care planuia sa cumpere o arma și sa traga in mulțime in seara de Anul Nou la Melbourne, relateaza AFP. Suspectul, în vârsta de 20 de ani și nascut în Australia din…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Arestat la Nisa si anchetat de justitia franceza pentru evaziune fiscala, oligarhul si senatorul rus Suleiman Kerimov risca sa provoace o noua criza diplomatica intre Moscova si Paris. Statul rus a reactionat deja, semn ca va trata indeaproape acest caz.

- In urma memorandumului de intelegere semnat de MBDA cu Romarm, companie romaneasca care fabrica armament, munitie si vehicule blindate, si Electromecanica Ploiesti, una dintre filialele Romarm, compania franceza intentioneaza sa fabrice componente ale rachetelor in Romania si sa creeze linii de asamblare…

- Arabia Saudita a anuntat, sâmbata, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fata de afirmatiile ministrului german de Externe în exercitiu, Sigmar Gabriel, care a denuntat ingerintele saudite în Liban, informeaza publicatia Die Welt. …

- Agentia oficiala de stiri saudita - SPA - a transmis sambata ca Ministerul saudit de Externe a dispus "chemarea la consultari" a ambasadorului saudit de la Berlin. Guvernul saudit a semnalat ca va transmite o "nota de protest" Germaniei, prin intermediul ambasadorului german la Riyad, fata…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sâmbata la prânz la Palatul Elysée de catre președintele Emmanuel Macron pentru o întrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru',…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- Treizeci si cinci de presupusi membri ai unei grupari mafiote „Vor v Zakone“ au fost retinuti la Paris si in regiunea capitalei Frantei de catre Biroul central de lupta impotriva crimei organizate (OCLCO), care a destructurat reteaua, potrivit unei surse apropiate dosarului, relateaza AFP.

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri in Franta si intalnirea cu seful statului, sambata, la Palatul Elysee",…

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri în Franța și întâlnirea cu…

- Salah Abdeslam, singurul membru in viata al comandourilor jihadiste de la 13 noiembrie 2015, a refuzat din nou sa raspunda intrebarilor judecatorului antiterorist, miercuri, in a cincea audiere de cand a fost inculpat, in urma cu un an, au declarat surse judiciare pentru AFP. Suspectul-cheie in atentatele…

- Mehdi Nemmouche, presupusul autor al atacului armat de la Muzeul evreiesc din Bruxelles, a fost inculpat miercuri, la Paris, in ancheta cu privire la patru jurnalisti francezi tinuti ostatici in Siria, in 2013-2014, suspectat ca a fost unul dintre temnicerii acestora, relateaza AFP. Transferat din…

- Salah Abdeslam, singurul membru in viata al comandourilor jihadiste de la 13 noiembrie 2015, a refuzat din nou sa raspunda intrebarilor judecatorului antiterorist, miercuri, in a cincea audiere de cand a fost inculpat, in urma cu un an, au declarat surse judiciare pentru AFP. Suspectul-cheie in atentatele…

- Au trecut doi ani de la atacurile sangeroase din capitala Franței, cand o rețea de teroriști a ucis 130 de persoane și a ranit alte cateva zeci, intr-o serie de atacuri sincronizate la Stade de France, intr-o cafenea din Paris și la sala de concerte Bataclan.

- Dupa aproape un an investigații, autoritațile din Franța au stabilit ca femeia al carei cadavru a fost gasit desfigurat in decembrie 2016 intr-o padure din estul Frantei este o tanara romanca de 18 ani.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Bucatarul sef de la Palatul Elysée, Guillaume Gomez, a dezvaluit care sunt preparatele pe care le manânca Brigitte Macron ca sa se mențina în forma. Potrivit Daily Mail, bucatarul sef Guillaume Gomez a dezvaluit ca Prima Doamna a Frantei, în vârsta de 64 de ani,…

- Una dintre persoanele arestate marti in cadrul unei operatiuni franco-elvetiene a fost scos din custodia politiei si plasat intr-o clinica de psihiatrie in Franta, a anuntat joi o sursa judiciara, informeaza AFP. Starea acestui om, arestat in Franta, a fost considerata "incompatibila cu mentinerea…

- Una dintre persoanele arestate marți in cadrul unei operațiuni franco-elvețiene a fost scos din custodia poliției și plasat intr-o clinica de psihiatrie in Franța, a anunțat joi o sursa judiciara, informeaza AFP. Starea acestui om, arestat în Franța, a fost considerata "incompatibila…

- Zece persoane au fost retinute marti dimineata in Franta si Elvetia in cadrul unei operatiuni antiteroriste, au declarat surse apropiate anchetei, confirmand astfel in parte o informatie dezvaluita de ziarul Le Parisien pentru AFP.

- Franța a pus capat starii de urgența, la aproape doi ani de la atentatele din Paris . Președintele Emmanuel Macron a semnat noua lege pentru combaterea terorismului care va inlocui starea de urgența. Franța a suspendat starea de urgența, instaurata dupa atentatele din Paris. Starea de urgența trebuia…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 6 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Paris, dotat cu premii totale in valoare de 4.273.775 euro, invingandu-l in trei seturi, 6-4, 6-7 (3/7), 6-4, pe germanul Peter Gojowczyk, intr-o partida disputata marți.…

- Fotbalistul formatiei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, este protagonistul unui montaj foto in care apare tinut ostatic, cu un cutit indreptat catre el, pe un canal de propaganda al Statului Islamic, informeaza cotidianul As. "Cuvintele noastre sunt ceea ce vezi, nu ceea ce auzi. Doar asteapta, pentru…

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

- O familie din Franța vrea sa-și numeasca baiatul Jihad. Dar pentru locuitorii unei țari care a suferit foarte mult in ultimii ani de pe urma atacurilor conduse de jihadiști, acest lucru pare inacceptabil. Procurorul șef al Franței trebuie sa gaseasca o soluție la problema ridicata de cuplul din Toulouse.…

- Deși scenariul in care liderii catalani fug din Spania și creeaza o rețea subterana in strainatate pare inca departe de realitate, susținatorii francezi ai independenței catalane nu risca nimic: susțin ca au pregatit nu mai puțin de 52 de case și apartamente, situate in apropiere de granița cu Spania.…

- Mai mulți romani au fost raniți intr-un accident produs pe o autostrada din estul Franței. Cinci persoane, care se aflau la bordul unor mașini inmatriculate in Romania, au fost transportate la spital, duminica seara. Accidentul a avut loc pe Autostrada A4, pe sensul dintre Paris spre Metz,in apropierea…