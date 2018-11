AtelierulTau.ro, cel mai mare Black Friday din Romania la scule si unelte AtelierulTau.ro este un magazin online cu o gama variata de scule electrice, cu acumulatori sau motor termic, accesorii, utilaje de gradina, echipamente de protectie.



Site-ul a anuntat ca Black Friday va incepe anul acesta joi, 16 noiembrie, dupa amiaza.



In oferta de anul acesta intra peste 1.800 de produse diferite, dintre care se gasesc deja in stoc peste 20.000 de unitati, de la branduri precum Bosch, Metabo, DeWalt, Makita, Karcher, Telwin, Unior, Raider, IUS, ProWeld, Jasic, Masalta, Progarden, Stager; aceastea fiind doar o mica parte din cele aproximativ 60 de branduri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

