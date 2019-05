Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 oameni au murit miercuri in provincia siriana Idlib intr-o explozie produsa in apropierea unei piete din orasul Jisr al-Shoughour, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de dpa si AFP. potrivit Agerpres. Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie,…

- Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie, potrivit Observatorului. Grupul de salvatori voluntari Castile albe a evocat de asemenea cifra de 15 morti in urma exploziei din Idlib, provincie controlata in mare parte de organizatia Hayat Tahrir al-Sham, afiliata la Al Qaida. Explozia…

- Cel putin 22 de civili, intre care opt copii, si-au pierdut viata de miercuri in bombardamente ale regimului asupra unei zone controlate de insurgenti in nordul Siriei, a informat joi organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru dreptul omului (OSDO), citat de AFP. 'Douasprezece…

- Avioane de razboi rusesti au efectuat un atac coordonat cu Turcia asupra unui depozit de arme in provincia siriana Idlib, controlata de rebeli, a anuntat agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Atacul a vizat un depozit de drone si alte arme ale gruparii militante Hayat Tahrir…

- Circa 90 de oameni, dintre care doua treimi sunt copii sub cinci ani, au murit in drum spre o tabara de refugiati din nord-estul Siriei sau la scurt timp dupa sosirea in tabara, a anuntat marti Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), transmite dpa preluata de Agerpres Principalele…

- Ministerele Apararii din Rusia și Turcia au cazut de acord in ceea ce privește nevoia de „masuri decisive” pentru a stabiliza situația din regiunea Idlib, situata in nord-vestul Siriei, relateaza agenția de presa RIA potrivita de mediafax.Rusia, aliat important al Guvernului din Siria, a semnat…

- Unsprezece persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, dupa prabusirea unui imobil afectat de razboi la Alep, in nordul Siriei, a anuntat agentia Sana, scrie news.ro.Potrivit sursei citate, cladirea avea cinci etaje. O singura persoana a supravietuit.Citește…