- Autoritatile franceze au retinut in total sapte persoane in cadrul anchetei declansate dupa atacul de marti de la Strasbourg, a anuntat vineri procurorul general al Parisului si seful parchetului antiterorist Remy Heitz, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. Magistratul a precizat ca este…

- Autorul atacului armat de marti de la Strasbourg, Cherif Chekatt, a fost impuscat mortal joi seara de politie in zona Neudorf/Meinau, relateaza AFP, dpa si Reuters, informeaza AGERPRES . Cherif Chekatt a fost ucis in urma unei operatiuni a politiei in zona, care a fost lansata in jurul orei locale 21.00…

- O a cincea persoana din anturajul lui Cherif Chekatt, presupusul autor al atentatului de la Strasbourg, a fost plasata joi in arest preventiv, au anuntat surse din cadrul parchetului din Paris, relateaza AFP.Barbatul retinut face parte din anturajul suspectului cautat in continuare de politie,…

- Cherif Chekatt a fost deja incarcerat in mai multe randuri si era cunoscut de Administratia Penitenciarelor din cauza radicalizarii sale si atitudinii sale prozelite in 2015”, a declarat procurorul Republicii de la Paris Remy Heitz. Numele sau a fost inscris in Fisierul Semnalarilor pentru Prevenire…

- Suspectul, Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, nascut la Strasbourg, este o persoana cunoscuta de serviciile de securitate franceze drept o posibila amenințare terorista. Acesta ar fi fugit de la fața locului cu un taxi, dupa un schimb de focuri cu polițiștii. Autoritațile au transmis ca cel…

- Ultimul bilanț al atacului armat comis marti seara la Strasbourg, arata ca sunt cel putin patru morti si 13 raniti. Acesta este al treilea incident soldat cu victime din Franta in acest an, scrie agentia dpa. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un act de terorism. Autoritatile…

- Cel putin 80 de persoane au fost ranite, iar peste 220 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti si fata de nivelul de trai, anunta autoritatile franceze, citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Autoritațile turce au ordonat reținerea a 417 de persoane, suspecte intr-o investigație a poliției financiare privind trimiterea a 2,5 miliarde de lire turcești (419 mil. dolari) catre conturi bacare din strainatate, transmite marți CNN turk, citata de Reuters.