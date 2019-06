Atac terorist la Londra! Mai multe persoane ucise în plină stradă Doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri seara si in cursul noptii, intr-o serie de atacuri care aparent nu au legatura intre ele, a anuntat politia britanica, citata de agentia EFE. Pana in prezent au fost arestate 14 persoane, majoritatea cu varste sub 20 de ani, printre […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

