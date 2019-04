Atac terorist de ultima ora impotriva unor cladiri guvernamentale! Autoritațile, IN ALERTA Un grup de kamikaze si persoane inarmate au lansat, sambata, un atac impotriva unor cladiri guvernamentale in centrul capitalei Kabul. Ministrul de Interne a declarat ca atacul s-a incheiat si ”toti atacatorii sinucigasi au fost ucisi”. Peste 2.000 de civili au fost salvați. Atacul survine la o zi dupa amanarea unei intalniri intre talibani si oficiali guvernamentali afgani, programata initial in acest weekend in Qatar si la cateva zile dupa ce insurgentii au anuntarea inceperea ofensivei lor de primavara.…