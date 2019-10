Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece politisti au fost ucisi luni intr-o ambuscada in statul Michoacan din vestul Mexicului, a anuntat Ministerul federal al Securitatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conform unor media locale, politistii au raspuns la un apel de salvare si au fost luati ca tinta de barbati inarmati…

- Conform unor media locale, politistii au raspuns la un apel de salvare si au fost luati ca tinta de barbati inarmati la sosirea lor la fata locului, intr-o suburbie a orasului Aguililla. Acesti barbati erau ascunsi din cursul diminetii in vehicule blindate cand au ajuns politistii, tot conform mai…

- Ministrul indonezian al Securitatii si trei politisti au fost grav raniti joi, intr-un oras de pe Insula java, intr-un atac cu arma alba comis de doi presupusi jihadisti, transmite presa internationala.

- Patru politisti au fost ucisi cu lovituri de cutit, joi, in interiorul Prefecturii politiei din Paris, fiind agresati de un angajat care a fost apoi lichidat de fortele de ordine, potrivit presei franceze si AFP, potrivit Agerpres. Anchetatorii exploreaza in special pista unui conflict personal.Barbatul…

- Scene incredibile au avut loc in județul Constanța, vineri dupa amiaza, unde mai multe echipaje de poliție a pornit in urmarirea unei mașini care a fost furata sub amenințarea cuțitului.

- O tragedie socanta a avut loc ieri seara, in comuna Vacareni, județul Tulcea, Romania. O femeie insarcinata, un copil de trei ani si o batrana au fost ucisi de un sofer baut, care a intrat cu viteza in curtea lor. Pasagerii erau live pe Facebook.

- Fortele de securitate egiptene au ucis joi "17 teroristi" în cadrul unei operatiuni împotriva suspectilor care ar fi fost implicati în atentatul care s-a soldat în noaptea de duminica spre luni cu 20 de morti, la Cairo, relateaza AFP. Într-un comunicat,…

- In total, in cele doua tari au fost retinuti 46 de presupusi membri ai retelei. Traficantii le cereau migrantilor mii de dolari promitandu-le ca-i vor duce in SUA.Banda avea conexiuni cu alte retele din strainatate. Africanii si asiaticii erau transferati din Europa cu avionul intr-o tara…