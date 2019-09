Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost împușcata mortal, iar alte cinci au fost ranite, în urma unui incident armat care s-a produs în cursul nopții de joi spre vineri în capitala SUA, Washington, D.C., într-un cartier aflat la aproximativ 2-3 kilometri de Casa Alba, a anunțat poliția, scrie…

- Politia britanica a identificat persoana din spatele scurgerii mai multor informatii clasificate transmise in Centrala de ambasadorul Regatului Unit la Washington, eveniment care a provocat o criza diplomatica intre cele doua tari, a informat Sunday Times, transmite Reuters. Saptamana trecuta, ziarul…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Doua persoane au fost ranite, intre care un imam, in urma unor focuri de arme trase joi in fata unei moschei din Brest, in nord-vestul Frantei, informeaza AFP, Reuters si Ouest-France, care citeaza surse...