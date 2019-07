Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani din Beclean s-a ales in weekend cu un dosar penal dupa ce ar fi furat mai mulți baloti de fan de pe raza localitații bistrițene Figa. Jandarmii din cadrul Plutonului Orasului Beclean au fost sesizati cu privire la disparitia a 11 baloti cu fan de pe un teren din zona Ritul Sascioara,…

- Un barbat a murit pe Autostrada A1 dupa ce s a dat jos din masina pe banda de urgenta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 58, pe sensul de mers catre Pitesti, in zona localitatii Satu Nou, judetul Dambovita,…

- Jandarmii albaiulieni desfașoara un exercițiu de intervenție in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Alba. Potrivit scenariului, forțele de intervenție vor cauta și vor ridica un obiect suspect, de la Camera de Conturi de pe strada…

- „Ajunși de urgența la adresa indicata, jandarmii au gasit un barbat de aproximativ 43 de ani, care prezenta o plaga deschisa la nivelul capului, necesitand de urgența un consult medical de specialitate. Jandarmii au solicitat un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Arad, iar pana la…

- Sambata, 22 iunie, jandarmii au desfasurat activitati preventiv educative in localitatea Casoaia, la tabara de acolo. „20 de copii, elevi ai Colegiului Național , aflați in excursie in stațiunea Casoaia, au avut placuta surpriza de a fi vizitați de jandarmi. Elevilor le-au fost prezentate atribuțiile…

- O femeie de 75 ani, din municipiul Galati, a ajuns, vineri, in stare de inconstienta la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce a fost lovita de un camion in timp ce traversa pe marcajul pietonal, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Gabriela Costin, potrivit…

- Un barbat a deschis focul la o sinagoga din orasul Californian Poway, a anuntat duminica pe Twitter biroul serifului din San Diego. Suspectul, un barbat alb in varsta de 19 ani, a fost retinut. O persoana a murit si alte trei au fost ranite.

- O ancheta a fost demarata, marți, la Spitalul Municipal Curtea de Argeș, dupa ce un barbat cu probleme psihice, dus baut in Urgența și externat imediat dupa ce a primit tratament, a fost gasit mort de frig intr-o zona impadurita. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, scrie…