Asociația Salvați Copiii, critici ASPRE la adresa Guvernului: Iar ați sacrtificat Educația! Organizația Salvați Copiii Romania critica, marți, rectificarea aprobata de Guvern, avertizand ca tot de la Educație sunt taiate sume de bani și precizand ca peste 280.000 de copii din țara noastra nu urmau, in anul școlar 2017-2018, nicio forma de invațamant. SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II. Cum stau partidele și care este mulțumirea fața de președinte și premier "Cu mai puțin de o luna inainte de inceperea școlii, educația este din nou sacrificata. Fara a avea inca un ministru plin, dupa demiterea Ecaterinei Andronescu și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

