Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de pelerini de la Șumuleu Ciuc au avut nevoie de asistența medicala din cauza hipotermiei, 20 dintre aceștia fiind copii care faceau parte dintr-un grup venit din Italia, a anunțat, sambata seara, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, potrivit mediafax."Am avut prin structurile…

- In perioada 1 ianuarie- 30 aprilie 2019, echipa medicala Peditel 1791 a preluat 23.610 apeluri, cu o medie de 197 apeluri/zi. Fata de perioada similara a anului 2018, in primele 4 luni din 2019... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala va fi asigurata, incepand de vineri si pana in 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje...

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala va fi asigurata, incepand de vineri si pana in 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje suplimentare.

- O femeie din Uganda, forțata sa se casatoreasca la varsta de 12 ani, a nascut nu mai puțin de 44 de copii, mai multe serii de gemeni, tripleți și cvadrupleți. La un an de la casatorie a nascut prima serie ...

- In perioada 26 aprilie - 1 mai 2019, cu ocazia sarbatorii legale "Invierea Domnului (Sf. Pasti)", noua spitale din Capitala si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta.

- Bolnava de cancer in stadiu terminal, o fosta asistenta la maternitate a facut o confesiune șocanta, pe patul de moarte. Femeia a marturisit ca, de-a lungul a 12 ani de cariera, a schimbat intre ei peste 5.000 de copii la naștere.

- O tanara de 20 de ani din Bangladesh, Arifa Sultana, a nascut la sfarșitul lunii februarie un copil prematur. Dupa nicio luna de la prima naștere, femeia a inceput sa simta durere in stomac și a fost transferata inapoi in spital, unde medicii au descoperit ca femeia era inca insarcinata, dar de aceasta…