Armistiţiul de Anul Nou a început în estul Ucrainei Un armistitiu valabil in perioada Anului Nou a inceput in zona de conflict din estul Ucrainei la miezul noptii de vineri spre sambata, relateaza dpa. Armistitiul a inceput la ora locala 00:01 (22:00) si va ramane in vigoare pana dupa Craciunul crestin-ortodox pe stil vechi, sarbatorit pe 7 ianuarie, potrivit Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). Acesta este ultimul dintr-o serii de armistitii incheiate intre cele doua parti. De obicei, ostilitatile reizbucnesc din nou in cateva ore, noteaza dpa. Peste 10.000 de persoane, printre care si 2.700 de civili, au fost ucise in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat buzoian Danut Pale, membru supleant in Delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, alaturi de deputatul Costel Neculai Dunava, a facut parte din misiunea de observare a OSCE a alegerilor parlamentare anticipate…

- Extinderea NATO spre est si instalarea sistemelor antibalistice in tari europene au generat o criza de incredere in zona euro-atlantica, a afirmat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o reuniune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)."Extinderea necugetata a…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a salutat joi semnele pozitive de progres in ce priveste atat atitudinea Ucrainei fata de comunitatile maghiare din Transcarpatia cat si relatiile bilaterale dintre Ungaria si Ucraina in general, relateaza agentia MTI. Parlamentul de la Kiev are planificat…

- Reprezentantul departamentului pentru libertatea presei al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) , Harlem Desir, a criticat vehement inițiativa Albaniei de a inchide 44 de site-uri ale unor agenții media independente. Harlem Desir considera ca aceasta este o masura potențial restrictiva…

- Exercitiul Trident Juncture 2018 (TRJE18), organizat si condus de NATO, este cea mai mare demonstratie de forta din ultimii treizeci de ani. Gazda principala a exercitiului va fi Norvegia. Exercitiul este defensiv si au fost invitati sa trimita observatori, toti membrii Organizatiei pentru Securitate…

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. OSCE a afirmat ca a observat saptamana trecuta…

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce...

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. Intr-un e-mail trimis AFP, OSCE a afirmat…