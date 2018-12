Armata a început recrutările pentru anul viitor. Care este reacţia MApN "Bundeswehr-ul are nevoie de personal (...), trebuie sa privim in toate directiile intr-o perioada de penurie a muncitorilor calificati″⁣, a declarat Zorn grupului de ziare regionale Funke Mediengruppe, potrivit stirileprotv.ro. In opinia sa, recrutarea de specialisti straini europeni, indeosebi a medicilor sau a inginerilor, constituie o optiune luata in calcul de catre armata germana. Acest lucru ar implica o modificare a legii germane care stipuleaza ca un militar care actioneaza pentru Bundeswehr trebuie sa aiba cetatenie germana. Aceasta idee este sustinuta si de comisarul parlamentar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

