- Prețurile petrolului au explodat, dupa atacurile cu drone din Arabia Saudita. Riadul asigura ca are stocuri și exporturile vor decurge normal Preturile petrolului au crescut cu peste 15% duminica ca urmare a ingrijorarii legate de aprovizionarea globala cu petrol si a cresterii tensiunilor in Orientul…

- Un oficial american de rang înalt a declarat duminica, în urma atacurilor cu drone de sâmbata împotriva unor rafinarii din Arabia Saudita, ca „nu exista dovezi ca atacurile vin din Yemen” și ca acestea au fost lansate, cel mai probabil, din Iran sau Irak, scrie Mediafax,…

- Atacurile cu drone contra a doua instalatii petroliere in Arabia Saudita au provocat oprirea "temporara" a productiei acestora, lucru care a afectat aproape jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata ministrul saudit al Energiei, citat de AFP, conform news.ro.Atacul…

- Intr-un comunicat, Griffiths s-a declarat 'extrem de ingrijorat in legatura cu atacurile cu drone (...) intreprinse azi (sambata) impotriva a doua instalatii petroliere importante in Arabia Saudita'. El a estimat recenta escaladare militara drept 'extrem de ingrijoratoare', indemnand toate partile…

- Autoritatile americane au anuntat joi ca vor dezvalui identitatea mult timp pastrata in secret a unei persoane suspectate ca ar fi dat ordin pentru ca doi responsabili sauditi sa ajute membrii comandoului care a comis atacurile de la 11 septembrie 2001 in SUA, ceea ce ar putea pune Arabia Saudita…

- Arabia Saudita a interceptat joi o drona a rebelilor yemeniti care viza un oras din sudul regatului, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Drona indreptata impotriva unor civili din orasul Khamis Mechait a fost interceptata si distrusa'', a declarat…

- Arabia Saudita a interceptat miercuri o noua drona lansata de rebelii houthi, a anuntat un purtator de cuvant al coalitiei care intervine militar in Yemen, transmite AFP. Drona a fost lansata din regiunea Hodeida, in sud-vestul Yemenului, si a fost interceptata "inainte sa intre in spatiul…