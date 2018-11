Ariana Grande nu respira deloc. Lanseaza piesa dupa piesa si videoclip dupa videoclip

Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile de la neasteptata lansare a piesei Thank U, Next, Ariana Grande se bucura de un succes fantastic, starnind un val de reactii pozitive. „Pe scurt, piesa este un triumf.” – UPROXX „Thank U, Next este molipsitoare si, in acelasi timp, induiosatoare pentru aceia care o stiu pe Ariana…

- LIT lanseaza „Me gustas”, o piesa cu ritmuri caliente insoțita de un videoclip hot. Versurile sunt scrise chiar de artist, iar muzica este compusa impreuna cu Șerban Cazan, Iulian Nagy și Cisa in studiourile HaHaHa Production. „«Me gustas» este o piesa la care am lucrat cu foarte mare placere. Este…

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor si adolescentilor din Romania, lanseaza o noua piesa, “Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunta a fi inca un hit al Generatiei Z, cu un mesaj puternic si emotionant. In PREMIERA, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor și adolescenților din Romania, lanseaza o noua piesa, „Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunța a fi inca un hit al Generației Z, cu un mesaj puternic și emoționant. In premiera, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…

- DJ Layla lanseaza alaturi de Sianna “Love Is Calling”, piesa semnata de producatorii muzicali ai proiectului, Radu Sirbu si Sianna. In regia lui Alexei Sirbu, videoclipul este o coproductie Cat Music & Rassada Music si dupa cum declara DJ Layla, este cel mai “picant” videoclip al sau de pana acum. „Piesa…

- Dupa ce a ajuns semifinalista la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei” și a cucerit publicul cu prestația sa artistica in 2015, Alexandra Mitroi lanseaza piesa și clipul „Uita”. Povestea piesei este scrisa de Alexandra, iar pentru ea, a fost prima melodie scrisa in limba romana, alaturi de chitaristul…

- “Que nos a pasado”, este o piesa latino, antrenanta, ce te face sa vibrezi de la primele acorduri muzicale. Ce nu te lasa sa stai jos, daca ai “sangre caliente”. Credem ca Ecaterine, are o atitudine perfecta pentru stilul Latino, reggaeton, iar Dimitri o completeaza cu vocea si acordeonul, specific…

- Proiectul YellLow a revenit cu single-ul “Junky”, iar de aceasta data a pregatit si un featuring neasteptat, alaturi de Skizzo Skillz. “Noi ne-am bucurat recent de o vacanta surpriza in Italia, pierde-vara cu Skizzo si ai lui. Mare caterinca! Vedeti in videoclip cum a fost acolo. Oh boy! Oh boy! #junkyforyourlove”,…