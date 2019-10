Potrivit sursei citate, lucrarile de modernizare a DJ 702A Ciupa - Ratesti (o investitie de peste 4,1 milioane de lei) si DJ 703B Serbanesti (DJ 659) - Silistea (investitie de peste 11,3 milioane lei) sunt in plina desfasurare si vor fi finalizate anul viitor. In privinta stadiului fizic al lucrarilor, pe DJ 703B au fost realizate 27 de podete laterale, au fost balastate drumurile laterale si platforma drumului si au fost finalizate sase podete transversale. La DJ 702B a fost facuta balastarea in proportie de 80%.

Presedintele CJ Arges, Dan Manu, care a vizitat marti santierele celor…