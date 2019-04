Argeş: Cinci bărbaţi arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii la suspecţi de fraude informatice Mai multe bunuri, printre care placute de inmatriculare auto, acte, bani, laptopuri, au fost descoperite si ridicate in urma celor 46 de perchezitii efectuate pe 17 aprilie la suspecti de fraude informatice, iar cinci barbati au fost arestati preventiv, se arata intr-un comunicat al IPJ Arges, remis vineri.



"In urma celor 46 de perchezitii efectuate in urma cu 2 zile, politistii au descoperit si ridicat, in vederea confiscarii, 40 de placute cu numere de inmatriculare, acte de identitate, documente comerciale si alte documente susceptibil a fi false, laptopuri si unitati de memorie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, 45 de perchezitii la suspecti de fraude informatice cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, intr-un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial Pitesti al DIICOT. Cele 46 de descinderi au avut loc in judetele…

- In cursul anului 2014, un barbat ar fi recrutat o femeie, pe care ar fi transportat-o in Cluj-Napoca și alte orașe din Romania, printre care Sibiu, Craiova și Oradea, unde a gazduit-o in apartamente inchiriate in regim hotelier și ar fi obligat-o sa practice prostituția in folosul sau material. In vederea…

- Trei aradeni, specializati in furturi din autoturisme de lux, in trei cazuri sustragand in total 155.000 de lei si 5.000 de euro, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Maramures, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ministrul Educației…

- Urmare a reținerilor facute, marți, de polițiștii de investigare a criminalitații economice din IPJ Alba in dosarul privind faptele de inșelaciune a caror victime au fost mai mulți producatori de cereale din județul Alba, doi barbați de 41 si 50 de ani, din județele Constanța și Calarași vor fi cercetați…

- In urma activitaților intreprinse, politistii din Somcuta Mare au identificat si retinut trei barbati din Campia Turzii, judetul Cluj, banuiti de comiterea unei talharii calificate pe raza orasului. Fapta a fost sesizata vineri, 15 februarie. Din cercetarile efectuate politistii au stabilit ca trei…

- Ieri dimineata, pe strada Paltinisului din Baia Mare, doi barbati au patruns prin efractie intr-o locuinta de unde au sustras suma de 400 de lei. Ce n-au stiut cei doi era ca politistii baimareni de investigatii criminale ii aveau in atentie si erau pe urmele lor. Astfel ca ceea ce credeau a fi o lovitura…

- Aproape 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri de comert electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. In premiera…

- La data de 22.01.2019 procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au desfasurat o actiune in vederea…