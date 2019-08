Arestat preventiv pentru incendierea unui craiovean

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu trece prin momente cumplite, dupa ce iubitul ei a cazut victima unul craiovean care l-a stropit cu benzina și i-a dat foc. Alin in varsta de 32 de ani a fost transportat imediat la spital, cu arsuri grave. Artista a transmis un mesaj emoționant pe Facebook. „Iubitul meu a suferit ieri un accident.…

- Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv dupa ce a intrat in casa altui barbat, de la care ar fi avut de recuperat bani, iar in urma unui conflict cu acesta, l-a amenintat cu moartea si a tras un foc de arma in directia sa, insa nu l-a nimerit. Potrivit unui comunicat remis, luni,…

- Principalul suspect in cazul fetelor disparute in județul Olt, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv, prin decizie la Tribunalul Dolj. Acesta nu a recunoscut faptele nici in fața magistraților. Citește și VIDEO: Detalii revoltatoare in cazul fetelor disparute. Principalul suspect, reținut 24 de ore…

- Un tanar de 30 de ani, din municipiul Baia Mare, suspectat ca ar fi comis acte de violenta, impreuna cu o alta persoana, asupra unui barbat, victima murind la spital din cauza leziunilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia…

- Un tanar de 22 de ani, N.R. Alin, din Alba Iulia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru furt. Acesta, alaturi de o femeie in varsta de 27 de ani, ar fi incercat sa sustraga mai multe scule din incinta unei societați comerciale. Cei doi nu sunt la prima abatere, fiind […] Citește…

- TUPEU…Arestat dupa ce a fost acuzat de ultraj, Marcel Buraga, din comuna Duda Epureni, cere magistratilor clementa. Astfel, zilele trecute, barbatul care a vrut sa dea foc unui echipaj de politie a cerut sa fie lasat acasa. Instanta a luat acet de cererea individului, dar a respins-o ca nefondata. Barbatul…

- Un barbat din judetul Vaslui a fost arestat preventiv pentru viol la sase luni dupa comiterea faptei, au anuntat miercuri reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, agresiunea a fost fost comisa pe data 31 decembrie 2018 si a fost…

