Arad: Poliţiştii audiază un bărbat care ar fi autorul accidentului soldat cu moartea unui biciclist Politistii aradeni au identificat, miercuri, un barbat care ar fi autorul accidentului produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona localitatii Zimand Cuz, unde un biciclist de 21 de ani a fost lovit cu masina si a murit, iar soferul a fugit de la locul faptei, suspectul fiind audiat dupa ce masina sa a fost gasita avariata. "Pe raza localitatii Zimand, fost depistata o persoana despre care exista suspiciunea ca ar fi responsabila de accidentul mortal din noaptea de 15 spre 16 iunie, in persoana unui barbat de 59 de de ani, din Zimand. Barbatul a fost condus la sediul Politiei, pentru clarificarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

