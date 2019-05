Arad: Doisprezece migranţi din Irak şi Siria, găsiţi ascunşi într-o camionetă, la graniţa cu Ungaria Un numar de 12 migranti din Irak si Siria au fost descoperiti, in noaptea de luni spre marti, incercand sa iasa din tara ascunsi intr-o camioneta care a fost verificata la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II.



Camioneta era condusa de un barbat din Letonia, in varsta de 34 de ani, iar migrantii erau ascunsi intr-un loc special amenajat in partea din fata a compartimentului de marfa. Este vorba de sapte barbati, doua femei si trei copii.



Persoanele in cauza au fost conduse la sediul institutiei pentru cercetari, unde, in urma verificarilor preliminare, s-a stabilit…

