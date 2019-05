Arad: Compania de Apă, amendată cu 50.000 lei pentru poluarea unui canal din municipiul reşedinţă 'In urma sesizarii si a buletinelor de analiza depuse de USR Arad, Garda de Mediu a dispus masuri pentru remedierea problemelor si a amendat Compania de Apa Arad SA cu 50.000 de lei', a anuntat USR, printr-un comunicat de presa remis marti. In raspunsul primit de USR de la Garda de Mediu, atasat comunicatului de presa, se arata ca s-au efectuat mai multe verificari privind calitatea apelor din canalul Muresel, fiind inregistrate depasiri de pana la 70 de ori ale unor parametri reglementati. 'Au fost identificate ape pluviale cu caracter fecaloid menajer, evacuate permanent in canalul Muresel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

