Arabia Saudită respinge ancheta ONU privind responsabilitatea prinţului moştenitor în cazul Khashoggi Secretarul de stat saudit pentru afaceri externe, Adel al-Jubeir, a spus ca raportul redactat de Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare, include "contradictii flagrante" si acuzatii fara fundament.



"Respingem ferm orice incercare de atacare a conducerii regatului sau de a deturna cazul de pe drumul justitiei din regat", a scris al-Jubeir intr-o serie de postari pe Twitter.



Exista probe suficiente si credibile pentru deschiderea unei anchete internationale suplimentare asupra printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman si a altor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

