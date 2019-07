Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele industriei muzicale americane Janet Jackson, 50 cent si Chris Brown au participat joi, la Jeddah, in Arabia Saudita, la un concert boicotat de compatrioata lor Nicki Minaj, care a dorit sa-si manifeste...

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa.