Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul a ordonat o investigatie pentru a determina „cine este responsabil". Intr-un comunicat, premierul Adel Abdul Mahdi a declarat ca urmareste situatia „cu durere si tristete" si a ordonat sa se faca toate eforturile pentru a gasi supravietuitorii si victimele. Mai multe zeci de persoane…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua preluata de…

- Zece persoane si-au pierdut viata si zece sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a condus la prabusirea mai multor cladiri in provincia Shanxi, din nordul Chinei, au informat duminica autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana duminica dimineata, la ora locala 10, 16 persoane…

- Cel putin 52 de persoane au murit dupa ce doua nave care transportau imigranti din Djibouti in Yemen s-au scufundat, a informat Agentia ONU pentru Migratie, relateaza site-ul postului France 24, informeaza Mediafax.Citește și: Bilanțul catastrofei miniere din Brazilia a crescut la 99 de morți.…

- Cel mai recent bilant al catastrofei miniere produse vineri la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, indica 99 de persoane decedate si 259 disparute, dupa ce miercuri au fost recuperate alte cadavre din marea de noroi provocata de ruperea barajului, au comunicat autoritatile, potrivit AFP si dpa, relateaza…

- Cel puțin 99 de persoane au murit și alte peste 250 sunt considerate disparute in urma ruperii barajului minier din orașul Brumadinho din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Echipele de salvare nu au mai gasit persoane in viața de sambata,…

- O alerta a fost lansata duminica la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, cu privire la riscul unei ruperi iminente a unui al doilea baraj minier, in urma catastrofei care s-a soldat cu cel putin 37 de morti si aproximativ 300 de persoane date disparute vineri, relateaza AFP, relateaza News.ro.Ultimul…

- Autoritatile braziliene au anuntat sambata ca au gasit 11 corpuri, in urma revarsarii de noroi provocate de ruperea, cu o zi inainte, a unui baraj apartinand gigantului miner Vale, iar 296 de persoane erau in continuare date disparute, in timp ce ploaia ingreuna si mai mult cautarile, cu o slaba…