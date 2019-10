Stiri pe aceeasi tema

- Roșiile cultivate in spații protejate de catre producatorii covasneni care au accesat programul „Tomate” incep sa apara in piețe. Programul de susținere a produsului tomate in spații protejate a fost lansat in anul 2017, elaborat in baza Programului de Guvernare. Sprijinul consta in acordarea a 3000…

- Peste 200 de covasneni, iubitori ai tradițiilor și ai portului național au participat sambata, 5 octombrie, la aV-a ediție a Balului costumului popular organizat de Fundația „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe. Evenimentul a avut același scop fixat cu ani in urma: de promovare a costumului popular, a…

- Un numar de 42 de cadre didactice din județul Covasna au efectuat la finele saptamanii trecute o excursie dedicata marcarii Zilei Educației, mergand pe urmele a doi scriitori de referința din literatura romana: Creanga și Eminescu. Excursia a facut parte dintr-un proiect al Asociației Pedagogilor Romani…

- Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a participat miercuri, la Izvoru Muresului, la manifestarile prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la infiintarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, pe care a condus-o timp de 20 ani, si si-a exprimat tristetea ca pentru acest spatiu nu a fost elaborata…

- Primaria orașului Covasna susține și in acest an derularea programului „Școala dupa școala”, in localitate. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat recent, in unanimitate, de catre Consiliul Local. Primarul orasului Covasna, Gyero Jozsef, a declarat ieri, pentru „Mesagerul de Covasna”, ca…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea OUG 60/2009, astfel incat programului „Prima casa” i se atribuie un caracter social, acesta devenind „O familie, o casa”. Propunerea legislativa a ministrului Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, a intrunit…

- Trei premii ale ediției de anul acesta a programului „MOL-pentru promovarea talentelor” vor ajunge in județul Covasna. MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele celei de-a 14-a ediții a programului MOL – pentru promovarea talentelor. Potrivit organizatorilor, la ediția actuala…

- O serie de fotografii realizate la MARȘUL MEMORIEI organizat de Asociația Sionista din Romania (ASR) impreuna cu Federația Comunitaților Evreiești (FCER)si Fundatia CARITATEA, la 75 de ani de la deportarea la Auschwitz a evreilor din Nordul Transilvaniei, pot fi vazute in cadrul unei expoziții deschise…