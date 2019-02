Apple vrea sa faca lumea si mai mare prin realitatea augumentata: Noul iPhone va avea o super camera foto 3D

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse anonime citate de Bloomberg, principalele noutati pe care Apple le pregateste pentru iPhone-urile de anul acesta, dar si cele de anul viitor au in vedere partea foto si realitatea augmentata. Cel putin unul din iPhone-urile de anul viitor va fi dotat cu un sistem foto 3D…

- Amazon, infiintata in urma cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima data cea mai valoroasa companie listata la bursa din lume, transmite BBC. La finalul şedinţei de luni a Bursei de la New York, acţiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel încât capitalizarea…

- Apple isi revizuieste in jos estimarea veniturilor pentru prima data in ultimii 20 de ani, pe fondul cererii slabe din China, care a declansat o scadere a preturilor pentru furnizorii chinezi, scrie Bloomberg .

- Piata de smartphone-uri din Romania este inca in crestere, companii precum Samsung, Huawei si Apple inregistrand la sfarsitul lunii octombrie 2018 cele mai mari incasari de pe piata. Samsung continua sa fie lider si la noi in tara, insa Huawei pare sa castige teren mai repede decat in trecut. Intre…

- Galaxy A8s este probabil cel mai asteptat smartphone Samsung din gama mid-range din istoria companiei, acesata fiind modelul care va da tonul unei schimbari de design pentru modelele de top din viitor. Motivul pentru care acest model este atat de important este integrarea unui display Infinity-O, care…

- Tabletele, candva dispozitive care erau privite drept „viitorul” computerelor, au ajuns in ultimii ani un soi de „a cincea roata de la caruta”, pozitionandu-se intr-un spatiu din ce in ce mai greu de definit. Motivul principal pentru declinul tabletelor a fost faptul ca telefoanele au inceput sa ofere…

- iPhone XS, XS Max si in special XR nu par sa se bucure de succesul pe care Apple il astepta inainte de lansare, asa ca viteza de productie a acestora a fost semnificativ scazuta, in timp ce productia pentru iPhone 8 si 8 Plus de anul trecut a fost in consecinta crescuta. Se pare ca utilizatorii sunt…

- Tim Cook, CEO-ul Apple, a criticat in ultimile cateva luni foarte mult Facebook si alte companii care prelucreaza date cu caracter personal ale utilizatorilor, spunand ca Apple nu s-ar afla niciodata intr-o situatie similara cu cea din scandalul Cambridge Analytica, scrie Go4it.