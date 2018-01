Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), citata de Agerpres. Numarul cererilor depuse (din care ...

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim.…

- Pana la sfarsitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Timis primeste solicitari pentru subventia motorinei achizitionate si utilizate in ferme si in amenajarile de imbunatatiri funciare in cursul ultimului trimestru al anului trecut. Cererile se depun la centrele…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- Chiar in prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, care reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) preia de la fermieri cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul masurii privitoare la plațile privind bunastarea animalelor. Sunt așteptați la agenție atat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, joi, termenul pana la care fermirii vor mai putea sa depuna cererile pentru ajutorul de motorina aferen ultimelor 23 luni din anul trecut.

- Toader Vasilu a fost de acord sa primeasca o pedeapsa de un an si 4 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, acordul sau de recunoastere urmand a fi analizat de judecatorii Tribunalului Iasi. „In perioada 2010-2014, inculpatul Vasiliu Toader a depus cu rea-credinta, la Agentia de Plati si…

- COMUNICAT DE PRESA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, in luna ianuarie 2018, cererile pentru ajutorul de Post-ul DAMBOVIȚA: APIA primește cereri pentru rambursarea diferenței de acciza la motorina folosita in agricultura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepand de luni, 8 ianuarie s-a reluat plata aferenta Campaniei 2017, anunța Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La nivel național, 16.148 fermieri au fost autorizați la plata, cu suma totala de 43,6 milioane de euro. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro, iar diferenta…

- In cazul plaților directe pe care agricultorii le mai au de incasat in acest an pentru cererile depuse in 2017, avem doua situații. Prima este cea a fermierilor care au intrat de la 16 octombrie la plata avansului. La nivelul tarii sunt aproape 750.000 de beneficiari ai subventiilor pe suprafata care…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar de 576.220 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Mehedinti informeaza ca incepand de joi, 21 decembrie a.c., va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, se depun Cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 959,74 milioane euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA si 85% din FEADR), sector vegetal si zootehnic, pentru un numar de 749.315 fermieri care au depus Cerere unica de…

- Conform Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Bihor pentru campania de preluare si administrare a cererilor unice de plata 2017 au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 urmatoarele termene: perioada de preluare a cererilor unice de plata…

- La Botoșani practica este una largita in instituțiile publice deconcentrate unde veniturile salariale sunt ținute la secret, iar cateva exemple in acest sens ar fi Direcția de Sanatate Publica sau Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 935 de milioane de euro unui numar de 743.939 fermieri care au depus cerere unica de plata in sectorul vegetal si cel zootehnic, a anuntat, marti institutia de plati. Potrivit APIA, 644,57 milioane euro…

- Prioritate la primirea avansului din SCZ au fermierii care desfașoara doar activitați in sectorul creșterii bovinelor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a facut cunoscut faptul ca plata avansului din SCZ – Sprjinul Cuplat Zootehnic – pentru crescatorii de vaci de lapte, taurine de carne…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16.11.2017, demareaza autorizarea la plata a femierilor care au solicitat, in cadrul Campaniei 2017, sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic. Plafoanele si cuantumurile sunt prezentate in tabelul mai j ...

- Directorul executiv al APIA Brașov, Dorel Stanea, a explicat, intr-un interviu acordat pentru www.impactfagaras.ro, cum ajung oierii care dețin doar 65 de animale sa incaseze, pe 10 hectare de pașune, suma de 4.500 de euro drept subvenție de la agenția de plați. „(…) Pe terenurile publice este obligatoriu…

- Un numar de 10.739 de cereri ale fermierilor covasneni au fost autorizate la plata pentru suprafața din campania 2017, conform datelor centralizate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), pana la data de 10 noiembrie 2017. In județul Covasna, in campania 2017 au fost depuse 13.021…

- Avansul din subventia pe suprafata a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depasit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data prezentei, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 902,17 de milioane euro pentru un numar de 735.091 de fermieri care au depus Cerere unica de plata, reprezentand 88,8% din…

- Avansul din subvenția pe suprafața a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depașit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- BusinessMark anunta organizarea evenimentului "Romanian Food & Agribusiness Conference 2017", ce va avea loc pe 23 noiembrie la Hotel Radisson Blu, Bucuresti. Ne propunem sa discutam despre oportunitati, perspective si solutii pentru cresterea agriculturii romanesti, alaturi de cei mai importanti…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data prezentei, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 875,25 milioane euro pentru un numar de 727.214 fermieri care au depus Cerere unica de plata. ...

- Peste 3.000 de fermieri din judetul Gorj au subventiile blocate de catre structura centrala a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Dupa cum se stie, incepand cu data de 16 octombrie 2017, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ...

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru a beneficia de sprijinul cuplat in sectorul vegetal, in cadrul Campaniei 2017, fermierii au obligația ca, pana la data de 31 decembrie 2017, sa depuna documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele prevazute de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca suma totala autorizata la plata, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 590,24 milioane euro pentru un numar de 594.393 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din total, 416,92 milioane euro s-au platit din Fondul European…

- Fermierii gorjeni care nu vor sa piarda sumele care se acorda drept sprijin pentru acciza carburantului utilizat in agricultura pot depune cererile la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) pana la 31 o...

- Atentie, fermieri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA va informeaza ca pentru a beneficia de sprijinul cuplat in sectorul vegetal in cadrul Campaniei 2017, aveti obligatia, ca pana la data de 31 decembrie 2017, sa depuneti documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 31.10.2017 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei iulie - septembrie 2017 (trim. III al anului 2017). ...

