Un cadou electric de sărbători!

Fiind și noi în aceeași situație, tot mai des din păcate, am hotărât să facem ceva în privința asta și să găsim o alternativă. Am încercat câteva luni deplasarea cu o trotinetă electrică însă am văzut rapid limitările ei: viteza destul de mică de doar 25km/h, instabilitatea pe drumuri prăfuite sau umede, șocuri destul de puternice la… [citeste mai departe]