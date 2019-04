APIA: Fermierii români au depus 397.061 de cereri unice de plată pentru 1,64 milioane hectare Fermierii romani au depus pana in prezent 397.061 de cereri unice de plata pentru o suprafata de 1,64 milioane hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, a anuntat, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).



"Facand o comparatie cu anul 2018, cand la data de 5 aprilie 2018, in baza de date APIA erau inregistrate un numar de 373.498 cereri, pentru o suprafata de 1.115.790 hectare, rezulta ca la acest moment au fost depuse cu 23.563 mai multe cereri si au fost solicitate la plata cu 528.075 mai multe hectare", precizeaza APIA in comunicat.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani au depus pana in prezent 287.036 cereri unice de plata pentru o suprafata de 892.916 hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania a demarat pe 1 martie, iar ultima zi de depunere va fi 15 mai 2019.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Botosani informeaza ca pana la acest moment au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2019, un numar de 6612 cereri, pentru o suprafata de 18332,11 hectare.

- Potrivit informatiilor primate de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, fermierii au depus la nivel national 55.515 cereri, pentru o suprafata de 153.668 hectare. La APIA Centrul Judetean Maramures, au fost depuse 3.404 cereri, cu o suprafata de 9.671 ha. Dupa ce saptamana trecuta,…

- Un numar de 55.515 cereri unice de plata pentru o suprafata de 153.668 hectare au fost depuse pana in prezent in cadrul Campaniei pentru anul 2019, potrivit datelor publicate, vineri, de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile se depun la centrele judetene APIA, in cazul…

- Vineri, 1 martie Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai. Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in conformitate cu prevederile OMADR nr. 69/2019, in perioada 01 martie – 15 mai 2019, la Centrele judetene/locale APIA, se vor depune Cererile Unice de Plata in cadrul Campaniei 2019. Fermierii vor depune la APIA o singura Cerere Unica…

- Fermierii pot depune cererile unice de plata pentru acest an incepand de vineri, 1 martie – a anuntat azi intr-un comunicat de presa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care au o suprafata mai mare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care…