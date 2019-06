Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat, marți, la "Sinteza zilei", ca doua personalitați din afara PSD sunt "masurate" pentru a se afla ce șanse au la alegerile prezidențiale. Citește și: Mihai Gadea a...

- Mihai Gadea ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale dupa ce a fost testat in sondaje de interne de partid și ar putea chiar sa caștige, a dezvaluit Ion Cristoiu.Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, ca testarea lui Mihai Gadea ca posibil candidat la prezidențiale…

- Mihai Gadea a afirmat, luni, la "Sinteza zilei" ca umatoarele reașezari, alianțe și ințelegeri politice ar putea sa duca la surprize mari la alegerile prezidențiale, de care ne despart mai mult de șase luni. "In momentul de fața lucrurile arata cam așa. Sigur, sunt niște partide care nu au intrat, dar…

- Mama lui Radu Mazare a fost invitata lui Mihai Gadea la emisiunea „Sinteza zilei“, de miercuri seara, 22 mai, de pe Antena 3. Gabriela Victoria Mazare a fost insotita de fiul lui Radu, Raducu Mazare, si a povestit cat de grea i-a fost copilaria.

- Mihai Gadea a prezentat, luni, la "Sinteza zilei", un document-bomba care il vizeaza pe Ioan Lascu, tatal fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. In documentul notat strict secret și care a fost redactat la data de 15.03.1998, sunt descrise acte de corupție comise de procurorul Lascu. "Cei care nu-i…

- Invitat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, difuzata pe libertatea.ro și Facebook Libertatea, Rareș Bogdan i-a dat replica lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD l-a numit „mascarici”, luni seara, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la Romania TV. „Acest mascarici te va invinge in alegeri!”…

- Fostul realizator al emisiunii „Jocuri de Putere”, Rareș Bogdan, este cel ales de Partidul Național Liberal pentru a deschide lista la alegerile europarlamentare din luna mai.Acum ieșit la iveala unde lucreaza, dar și ce salariu are frumoasa soție a lui Rareș Bogdan, Florina. Citește AICI pentru cine…

- Aparitie surpriza in noul prima emisiune a noului sezon IUmor. Andreea Marin a uimit publicul si juriul cand a aparut pe scena, ironizand cei trei jurati si atacandu-si subtil vechea rivala, Mihaela Radulescu.