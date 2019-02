Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tip de pensie se afla in pregatire in Romania, proiectul de lege aflandu-se in dezbatere publica, urmand ca apoi sa intre pe ordinea de zi a Comisiei de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor.

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care isi propune completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin acest cadru legislativ fiind permisa obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, un beneficiu pe care angajatorul il poate crea pentru angajatii lui, a declarat…

- Comisia de buget din Camera Deputaților a admis, marți, un amendament care prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 5% pentru o serie de activitați turistice, proiectul fiind la un pas de vot final in Parlament. Potrivit unui amendament la un proiect de modificare a Codului Fiscal, se va aplica…

- Copiii din instituțiile de invațamant din Romania vor avea, de acum inainte, un aliat important in lupta impotriva violenței psihologice-bullying. Violența, care se poate manifesta fie fizic, prin comportamente repetate de lovire, piedici, imbranceli, plesnit sau alte forme asemenea, fie verbal prin…

- Comisia pentru invațamant, știința, tineret și sport din Camera Deputaților in parteneriat cu Asociația HoltIS și UNICEF in Romania au organizat marți, 27 noiembrie, dezbaterea “Școala, familie, comunitate – paradigma succesului educațional”, axata pe importanța colaborarii dintre școala, familie și…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu susține ca o buna parte din recomandarile Comisiei de la Veneția privind justiția din Romania sunt simple opinii."Sa stiți ca discuția cu Guy Verhofstadt a fost foarte buna. La discuția cu el am avut rabdarea sa ii prezint recomandarile Comisiei…

- Vești proaste pentru toți șoferii! Comisia de transporturi din Camera Deputatilor a luat o decizie radicala. O inițiativa a PSD a eșuat. Comisia de transporturi din Camera Deputatilor a hotarat ca permisul va fi in continuare suspendat la acumularea a 15 puncte de penalizare. Deputatii PSD propusera…

- 129 de ONG-uri au semnat o scrisoare prin care ii cer lui Klaus Iohannis sa nu promulge proiectul de lege pentru combaterea spalarii banilor si sa-l retrimita la Parlament pentru a reexamina prevederile privind activitatea asociatiilor, dar si sa ceara opinie din partea Comisiei de la Venetia. „Parlamentul…