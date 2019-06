"Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine arsenalele nucleare rus si american cu mult sub nivelul celor din Razboiul rece. El ajunge la scadenta in 2021, intr-o perioada de puternice tensiuni intre cele doua mari puteri nucleare. Rusia si SUA si-au suspendat deja in acest an participarea la tratatul de dezarmare nucleara INF (Tratatul…