Anuntul facut de ministrul sanatatii. Cu ce aparat va fi dotat Spitalul Judetean Constanta si la ce foloseste

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, cu ocazia unei vizite in judetul Vaslui, ca investitiile in spitale trebuie sa se efectueze in paralel cu dezvoltarea medicinei primare, informeaza AGERPRES . “Populatia noastra este imbatranita, nu putem dezvolta doar medicina de familie si sa…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat ca a fost confirmata prezența stafilococului auriu in cazul a doi copii care sunt internați, in prezent, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Bebelușii s-au nascut la Maternitatea Giulești, unde se fac acum verificari. Ministrul Sanatații a confirmat prezența stafilococului…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vizitat, astazi, și Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, unitate care este in plina renovare. Despre lucrarile de aici, dar și despre problemele cu care se confrunta spitalul a vorbit managerul unitații, Calin Cobelschi. Acesta a prezentat și cateva dintre…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca nu exista un registru al pacientilor bolnavi de cancer, insa exista o evidenta a acestora si a anuntat ca miercuri va fi deschis oficial primul centru finantat cu bani de la Banca Mondiala pentru bolnavii de cancer, potrivit Agerpres."Intr-adevar,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a fost, ieri, la Ramnicu Valcea pentru a vedea unde va fi instalat si cand urmeaza sa fie dat in functiune noul aparat de rezonanta magnetica nucleara din Spitalul Judetean, achizitionat de Ministerul Sanatatii si livrat ...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Techirghiol, ca de la începutul acestui an au fost înregistrate 179 de decese din cauza gripei, cu 50 mai multe comparativ cu 2018, menționând ca activitatea virusului gripal pe teritoriul României a scazut în…

- Alte doua persoane confirmate cu virus gripal au murit, numarul celor decedați din aceasta cauza ajungand la 162, potrivit ultimei informari transmise, luni, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati din Caras-Severin, unul de 44 de ani si…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din judetul Dambovita a murit din cauza gripei, potrivit Institutului de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 160. Institutul de Sanatate Publica a anuntat ca un barbat in varsta de 50 de ani din judetul Dambovita a murit vineri din…