Anunț ÎNFIORĂTOR. ‘Trebuie să PLECĂM de acasă!’ Este vorba despre CUTREMUR. ‘Trebuie sa PLECAM de acasa!’ Este vorba despre CUTREMUR. Anunț INFIORATOR Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu a facut un anunț infiorator. Ea susține ca a avut o viziune despre un cutremur uriaș care va avea loc și ca oamenii iși vor dori sa fi plecat de acasa. „In timp ce scriam aici pe Blog, aud glas care spune așa: „Trebuie sa mai și plecam de-acasa!” Clipa in care, vad o incapere la masa careia stateau doi baieți tineri. Erau bucuroși și plini de viața. S-au ridicat de la masa și au ieșit pe ușa. A inceput un Cutremur amețitor. Vedeam cum masuța de la geam langa care statusera cei doi… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- ■ publicul poate admira lucrari semnate de Carmen Carbunariu, o artista care de profesie este inginer ■ pietreanca si-a gasit vocatia de pictor in Italia ■ a emigrat in Peninsula in 1999 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste, in Sala Cupola, expozitia de pictura semnata de Carmen…

- Primarul Targu-Jiului afirma ca functionarii nu vor primi vouchere de vacanța, in aceasta vara, insa ar putea intra in posesia lor la sfarsitul anului. Marcel Romanescu așteapta ca guvernanții sa faca, luna aceasta, rectificarea bugetara pentru a le putea acorda angajaților vouchere.…

- Rona Hartner a urmat un tratament foarte greu in strainatate, iar acum se afla acasa. Artista a avut un mesaj pentru fani, intr-un video postat pe o rețea de socializare. Rona Hartner, o noua cura de chimioterapie. Anunt CUMPLIT al actritei: "Mama imi face acatistul izbavirii de boala si eu…

- Peste 42.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost trimise pensionarilor, urmand ca restul de 58.000 sa fie eliberate pana la finalul lunii septembrie 2019, a spus ministrul Muncii, Marius Budai. „M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara…

- ”M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara ca tot ceea ce este de facut se va face in termenul legal, si anume pana in 30 septembrie 2019. Dar cei care au primit deciziile acasa in cel mai scurt timp vor primi si diferentele de bani, iar dupa ce aceste diferente vor fi primite…

- Una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara de la noi a trait momente speciale, in urma cu ceva timp. Artista spune ca l-a vazut pe Iisus, dar si pe Fecioara Maria, care au vorbit cu ea.

