"Starea de sanatate a domnului Ion Iliescu evolueaza favorabil. Investigatiile si tratamentul vor fi continuate in conditii de internare", se precizeaza intr-un comunicat transmis de unitatea medicala. Fostul presedinte Ion Iliescu a fost internat in urma cu o zi la Spitalul Elias. "A fost internat la Spitalul Universitar de Urgenta Elias pentru evaluarea starii de sanatate, in contextul unui sindrom febril recent instalat", au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse medicale. Fostul presedinte Ion Iliescu a fost supus, pe 1 aprilie, unei interventii chirurgicale la Institutul de Urgenta pentru…