Antreprenorul care face ceea ce statul evita: harta "bulinei rosii"

- Noul proiect al PSD privind pragul pentru abuzul in serviciu sfideaza inteligenta a milioane de romani, a declarat, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac.Mai multi parlamentari ai PSD au depus un proiect de modificare a Codului Penal si a Codului…

- In 2008 o anumita piesa se auzea la toate radiourile; unii o adorau, altii o detestau, fiind ceva aparte pe piata romaneasca. La scurt timp "Hot" a Innei a devenit hit nu numai in Romania, ci si in afara tarii. Zece ani mai tarziu, la radio se aud nume precum Antonia, Carla’s Dreams,…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- De ce intarzie recepția lucrarillor pe Autostrada Sebeș - Turda. Explicațiile beneficiarului Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) susține ca a refuzat sa dea in exploatare loturile 3 și 4 din Autostrada Sebeș - Turda din cauza nerespectarii proiectului tehnic și a…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei Legi ale Justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru…

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale intra luni in dezbaterea Parlamentului. Parlamentarii Puterii vor sa finalizeze dezbaterile pana in data de 21 decembrie. Inițial, PSD și ALDE promiteau ca proiectul bugetului de stat pe 2018 va ajunge in Parlament pana la sfarșitul…

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- Colonelul SRI Daniel Dragomir continua dezvaluirile la Neptun TV despre statul paralel și modul cum funcționeaza binomul. „Vom face lumina, pentru prima data, în marele dosar BlackCube și povestea din jurul acestuia. Vom vorbi despre statul paralel și politicienii sai, despre cum…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat luni ca statul de drept reprezinta inca "un deziderat" pentru Romania. "Daca ar fi stat de drept, atunci multe lucruri nu s-ar fi intamplat. Nu am avea manifestatii neautorizate, nu am avea profesori batuti in scoli, nu am avea persoane…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, într-o intervenție telefonica la Realitatea TV, protestul de sâmbata din Piața Victoriei prin care a fost împiedicata intenția primarului PSD Gabriela Firea de a amplasa un

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca statul roman ar trebui sa impuna firmelor carora le acorda ajutoare de stat sa se dezvolte in zonele unde somajul este ridicat. Cu cateva zile in urma, oficialul declarase ca multinationalele sunt de vina pentru rata mare de somaj…

- Victor Ponta a recunoscut public ca s-a intalnit in locațiile SRI și in via lui Sebastian Ghița cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Intr-un interviu acordat Romania TV, fostul prim-ministru a calificat aceste intalniri ca fiind normale, de socializare. Aceste declarații vin sa confirme tot ceea ce a…

- Guvernul a aprobat miercuri cresterea salariului minim, de la 1.450 de lei, cat este acum, la 1.900 de la 1 ianuarie. Nu va pregatiti insa sa sarbatoriti, pentru ca doar 97 de lei vor lua in plus angajatii platiti cu leafa minima pe economie. Asta desi brutul le va creste cu 450 de lei. Analiştii…

- Romania a primit, recent, o noua condamnare la CEDO, intr-un proces privind tratamentul inuman aplicat unui detinut care suferea de cancer si care a decedat din cauza tratamentului inadecvat din spitalul penitenciar. Verdictul? Statul roman trebuie sa plateasca 9000 de euro fiului detinutului decedat.…

- O voce din PNL, mai exact cea a fostului ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a calificat drept innacceptabil tonul folosit în comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a cerut Parlamentului sa renunțe la modificarea Legilor Justiției. Ludovic Orban a spus ca Predoiu…

- Piata titlurilor de stat din Romania a fost influentata de evolutiile din pietele internationale si de factorii interni, remarcandu-se scaderea ratei de dobanda pe scadenta 10 ani, un barometru pentru costul de finantare in economie, evolutie convergenta cu cele din pietele din Statele Unite si…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri seara, ca jucatoarea Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA, ar merita titlul de sportivul anului 2017 in Romania."Cred ca Simona Halep este sportivul anului 2017. Dupa rezultatele și anul pe care l-a avut, cu siguranța merita", a spus…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niște…

- Consilierul local si presedintele USR Sector 1, Clotilde Armand, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si presedintelui francez, Emmanuel Macron, cerandu-le sa analizeze cu atentie…

- Cațiva cercetatori au creat prima harta care te ajuta sa ințelegi mai bine evoluția civilizațiilor, dar mai ales din ce nație te tragi. Omenirea a cunoscut multe puncte cheie, care au determinat, mai mult sau mai puțin, evoluția și viitorul fiecarei rase in parte. E destul de interesant sa afli ce au…

- Consiliul Judetean Arges si Muzeul Judetean Arges propun vizitatorilor standului comun deschis la editia de toamna a Targului de Turism al Romaniei o calatorie in timp si spatiu pentru a descoperi marturiile trecutului legendar argesean si peisaje montane de poveste.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Peste 1.000 de oameni au protestat, vineri, in fata Prefecturii Timis, fata de trecerea contributiilor de la angajator la salariat, manifestantii tinand in maini pancarte cu mesaje precum “Bugetari sau privati, nu va mai lasati furati” sau “Ne-am saturat sa fim furati”. Cele peste 1.000…

- Lumea Justiției publica o ampla analiza asupra modului in care s-a format și consolidat „Statul mafiot”, despre care apreciaza ca a dus Romania prin arma catușelor, intr-o stare de aservire politica, economica și morala fața de alte state.

- Statul a incasat in septembrie peste 32,3 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare si sectorului aviatie, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului…

- La Berzovia se cultiva "aur rosu" sau sofran, cel mai scump condiment din lume, acesta putand ajunge la peste 30.000 euro pe kilogram, in functie de calitate, noteaza Agerpres. Antreprenorul care se ocupa de plantatia din comuna banateana a venit din Belgia pentru a investi aici in agricultura.

- Gabriela Firea, Primarul Bucurestiului, a declarat, referindu-se la protestul masiv de duminica, indreptat impotriva a zeci de decizii contestate ale Guvernului PSD-ALDE, ca este “pacat” ca o actiune care a pornit ca fiind una civica “a fost pur si simplu confiscata de opozitia…

- 18 mai 2015 a fost zi fatidica pentru Iulia Ganea. Femeia, care era insarcinata in luna a opta, a fost spulberata pe trecerea de pietoni de un șofer beat. Barbatul, Liviu Neculicioiu, a ajuns dupa gratii cu o sentința derizorie: doi ani și patru luni, din care a ispașit doar un an și doua luni. A fost…

- Liderul DK, Ferenc Gyurcsany, a argumentat ca cetațenii din afara granițelor, care nu au trait și nu traiesc in Ungaria, nu resimt consecințele votului lor și ca viitorul asistenței medicale și al sistemului de pensii nu trebuie decis la Sydney, Caracas sau Odorheiul Secuiesc. Cei care "nu impartașesc…

- Primarul Mihai Chirica a luat iar in discutie, in ședința Consiliului Local de marti, subiectul poluarii din Iași. „Ma enerveaza minciuna și prostia in același timp, pentru ca doresc sa nu mințim cu nesimțire cand e vorba de sanatatea noastra. Nu este de vina niciun primar din Romania asta daca ne-am…

- Conform unui raport realizat de USA Today, americanii petrec o mare parte din timpul lor cautand un loc de parcare. Mai exact, un locuitor al orașului New York petrece in medie 107 ore pe an incercand sa-și parcheze mașina. Dar, daca analizam numarul de locuri de parcare disponibile in capitala țarii…

- Raniții din Colectiv înca au nevoie de tratamente de mii de lei pe luna, dar și de consiliere psihologica, cea din urma fiind o componenta importanta în recuperarea lor completa. Mediafax a încercat sa afle cum sunt ajutate victimele incendiului de statul român, dupa doi ani…

- Potrivit unei hotarari emise de catre Guvern in 2016, dupa incendiul din clubul Colectiv, statul roman le acorda sprijin financiar ranitilor in valoare de 2.000 de euro lunar, celor care sunt tratati in strainatate, 100 lei pe zi celor care sunt tratati in tara, dar in alt oras decat cel in care…

- Parlamentul catalan și-a declarat, vineri, independența. Senatul Spaniei a aprobat activarea articolului 155 și a suspendat autonomia Cataloniei. UPDATE 17:25: Mii de susținatori ai independenței s-au adunat in fața sediului Parlamentului catalan. This is #Barcelona right now. A sea of people outside…

- Criza catalana a readus in prim plan aceste chestiuni, iar ziarul a publicat o harta cu zonele fierbinti ale Europei. Pe aceasta harta apar si judetele Harghita si Covasna. Jurnalistii explica faptul ca etnicii maghiari din zona cer autonomia. The Guardian mentioneaza ca, potrivit recensamantului…

- Cotidianul britanic The Guardian a realizat o harta cu tarile care au probleme legate de suveranitate si integritatea teritoriala. Pe aceasta harta apar si judetele Harghita si Covasna. Jurnalistii explica faptul ca etnicii maghiari din zona cer autonomia. The Guardian mentioneaza ca,…

- Noua taxa de mediu anuntata de ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, va avea cel mai probabil aceleasi criterii precum cea anulata in februarie 2017, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gabriel Sicoe, presedintele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). „Noi consideram…

- In noaptea de luni spre marți a nins abundent in munții Bucegi din Romania. Statul de zapada care s-a pus este atat de gros, incat salvamontiștii au alertat lumea sa nu se aventureze in calatorii pe versanți

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ploi, valabil de luni dimineata pana marti seara, in mare parte din tara. Tot de luni, de la ora 12.00, pana marti, la ora 18.00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi in zonele deluroase si montane ale judetelor Mehedinti, Gorj,…

- „Este o zi nu doar frumoasa, dar si o zi importanta. Domnule Popa, va felicit pentru aceasta investitie extraordinara. Imi amintesc cu mare placere, acum cateva saptamani, am vizitat aceasta facilitate si am ramas foarte impresionat. Ati reusit, domnule Popa, sa realizati o investitie unica in Romania.…

- Statul roman a mai pierdut un proces la CEDO. Judecatorii au constatat ca anchetatorii s-au dus la 29 de meciuri de fotbal pentru a-i indentifica suporterii clubului Steaua care provocau batai dupa meciuri, dar au trimis in judecata alte persoane.

- Fostul prim-ministru tehnocrat, Dacian Cioloș, spune, pe pagina sa de Facebook, ca PSD, chiar și cu aceasta noua criza politica, nu a incetat niciodata sa considere ca pot impune in Romania „democrația adevarata” pe care incearca sa o apere de „statul paralel” constituit de cei care au ieșit in strada…

