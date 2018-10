Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 15-28 octombrie. Specialistii sustin ca pana in data de 20 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, media temperaturii maxime fiind de 23...24 de grade. Ulterior acestei date,…

- Meteorologii au emis prognoza meteo valabila in perioada 1 octombrie 14 octombrie. Potrivit ANM, temperaturile vor creste iar probabilitatea de ploaie va fi in general redusa.In primele zile vremea se va incalzi usor si treptat in Dobrogea, astfel incat temperaturile maxime vor creste de la 19 la 23…

- Ploile par sa ocoleasca Banatul cel puțin pana la mijlocul acestei luni. Potrivit meteorologilor, care au realizat o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pe doua saptamani, pana in data de 19 august, vremea va fi calduroasa in vestul țarii. “Vremea va fi calduroasa in orele amiezilor…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum se schimba vremea in Romania, puteți citi in cele de mai jos."PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depași…

- Vremea va fi calduroasa în urmatoarele doua saptamâni în majoritatea regiunilor tarii, maxima termica urcând pâna la 32 de grade Celsius, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul

- Vremea va fi calduroasa in urmatoarele doua saptamani in majoritatea regiunilor tarii, maxima termica urcand pana la 32 de grade Celsius, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul perioadei, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) publicata…

- Vremea se va menține racoroasa în urmatoarele zile, iar de duminica temperaturile vor fi în ușoara creștere ajungând la maxime normale pentru aceasta perioada, între 27 și 31 de grade Celsius, arata prognoza meteo pentru intervalul 23 iulie-5 august, transmisa de Administrația…

- Meteorologii au emis progoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani."In prima saptamana vremea va fi racoroasa, deși media regionala a temperaturilor maxime va fi in creștere de la 27 la 29 de grade. In a doua jumatate a intervalului, procesul de incalzire a vremii va continua pana la medii…