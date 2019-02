Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Dornesti, a ajuns in arestul politiei judetene, in noaptea de joi spre vineri, extradat din Anglia, in baza unui mandat european de arestare. Mihai Gradinariu, fost Cobel, era dat in urmarire dupa ce a fost arestat in lipsa de judecatorii de la Curtea de Apel ...

- Alte doua persoane, au murit din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Bilantul deceselor a ajuns la ... The post Alte doua decese cauzate de gripa. Numarul celor care au murit a ajuns la 109. In județul Alba nu sunt cazuri grave appeared…

- Barbatul acuzat ca a practicat fara drept stomatologia in comuna Gruiu, caruia politi;tii i-au perchezitionat sambata locuinta, respinge acuzatiile si precizeaza ca sotia sa este stomatolog, iar cabinetul este functional din 1992.

- De la inceputul sezonului rece, in județul Alba au fost confirmate 16 cazuri de gripa, dintre care 12 au fost internate și 4 tratate la domiciliu. Toate persoanele s-au vindecat și au fost externate, potrivit DSP. ”Pana in prezent, in județul Alba, au fost confirmate de catre laboratorul Institutului…

- Zeci de oameni s-au strans in fata Prefecturii Valcea si au cerut control de la Ministerul Sanatații la spitalul județean din oraș și suspendarea medicilor anchetați pentru malpraxis, pana la finalizarea cercetarilor. In ultimele saptamani, doi copii internați in spital ...

- Mama a trei copii, o femeie de 34 de ani din Anglia, a decis sa nu cumpere nimic nou pentru familia ei in afara de mancare sau produse de igiena pentru a demonstra ca nu are nevoie de bani pentru a-ti creste micutii.

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a fost casatorita de doua ori, insa niciunul dintre mariaje nu a rezistat probei timpului. Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce inseamna casatoria pentru ea. Vedeta, care a fost casatorita de doua ori, a marturisit ca nu se mai vede din…